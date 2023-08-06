"Для меня каждый гол – важен": Ярмоленко признался, какой мяч был самым памятным в его карьере
Звездный футболист киевского Динамо Андрей Ярмоленко встретился с болельщиками киевского клуба, проведя автограф-сессию.
"Для меня каждый гол – по-своему важен. Есть самый памятный – это мой первый забитый мяч в составе Динамо в ворота полтавской Ворсклы", – сказал Ярмоленко во время встречи с болельщиками "бело-синих".
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Стоит отметить, что Ярмоленко забил первые голы после камбэка в Динамо – футболист сборной Украины расстроил голкипера киевской Оболони, дважды забив с пенальти.
Напомним, Ярмоленко перешел в Динамо в 2006-м (из черниговской Десны) и находился в структуре киевского клуба до 2017 года. В июне 2023 года он вернулся в лагерь "бело-синих" после выступлений за дортмундскую Борусию, Вест Хэм и Аль-Айн.
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