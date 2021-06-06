"Для меня этого человека больше не существует", – Чеферин жестко прошелся по учредителях Суперлиги
Президент УЕФА Александр Чеферин не дает спокойно спать организаторам скандального турнира.
"Предательство со стороны руководителей клубов Суперлиги? Здесь главных героев можно разделить на три категории. Я включил бы Андреа Аньелли в первую. Это личное. Для меня этого человека больше не существует. Я думал, что мы друзья, но он врал мне прямо в лицо до последней минуты последнего дня, чтобы убедить меня, что беспокоиться не о чем. А накануне он уже подписал все документы, необходимые для запуска Суперлиги.
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Ко второй категории я отнесу группу лидеров проекта, которые, как мне казалось, были мне достаточно близки, и я жалею, что они не сказали мне заранее, что они собираются делать. Наконец, в последней категории находятся менеджеры, с которыми у меня не было тесных контактов. Я их не виню, но им тоже придется пострадать от последствий своих действий", – цитирует Чеферин So Foot.
Напомним, в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Правда, проект просуществовал двое суток. Из-за массовых акций протеста фанатов и угрозы санкциями от УЕФА Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан вышли из Суперлиги. Барселона, Реал и Ювентус аналогичного заявления не сделали до сих пор.
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