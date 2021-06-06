"Предательство со стороны руководителей клубов Суперлиги? Здесь главных героев можно разделить на три категории. Я включил бы Андреа Аньелли в первую. Это личное. Для меня этого человека больше не существует. Я думал, что мы друзья, но он врал мне прямо в лицо до последней минуты последнего дня, чтобы убедить меня, что беспокоиться не о чем. А накануне он уже подписал все документы, необходимые для запуска Суперлиги.

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Ко второй категории я отнесу группу лидеров проекта, которые, как мне казалось, были мне достаточно близки, и я жалею, что они не сказали мне заранее, что они собираются делать. Наконец, в последней категории находятся менеджеры, с которыми у меня не было тесных контактов. Я их не виню, но им тоже придется пострадать от последствий своих действий", – цитирует Чеферин So Foot.

Напомним, в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Правда, проект просуществовал двое суток. Из-за массовых акций протеста фанатов и угрозы санкциями от УЕФА Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан вышли из Суперлиги. Барселона, Реал и Ювентус аналогичного заявления не сделали до сих пор.

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