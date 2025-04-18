"Для меня это загадка. В один прекрасный момент руководство клуба не разрешило мне участвовать в тренировочном процессе. Таким образом, они хотели, чтобы я добровольно ушел из команды. Причины? Они мне неизвестны, поскольку адекватных разговоров за три месяца, сколько длилась эта история, не было.

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Я приезжал в офис клуба, но там мне никто ничего конкретно не объяснил. Какую-то воду лили, что, мол, я был болен и так далее. Но все дело в том, что у меня есть датчики со всех тренировок, в которых я участвовал. Есть вся информация о моей работе, где одни из самых высоких показателей в команде. Не профессионалу это можно рассказывать. А люди, которые разбираются в футболе, все поймут по первому предложению, исходя из полученных данных", – сказал Макаренко для Sports24.kz.

Напомним, Евгений Макаренко выступал за Ордабасы с лета 2024 года. Всего украинский футболист сыграл 44 матча за команду, забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Макаренко является воспитанником киевского Динамо, он выступал в составе "бело-синих" до 2017 года. Также в активе игрока 15 поединков за национальную сборную Украины.

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