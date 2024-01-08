"Для меня это совершенно новый опыт. Это совсем другая работа, потому что здесь нет работы каждый день с игроками, разговоров с ними. Работая в сборной, перерыв на встречи и беседы может занять месяц и больше. Сейчас, например, четыре месяца, но и в этот период есть много работы. Для меня непросто перестроиться, но мне нравится делиться со своими игроками опытом, который я получил за границей.

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Работая за пределами Украины, ты не чувствуешь ту атмосферу, как когда ты работаешь с украинскими игроками. Например, когда я работал в Динамо, и там было очень много украинских игроков, которые прислушиваются к тебе и вместе мы что-то делали, достигали.

Я сознательно шел на этот шаг. Мне интересно работать с игроками хорошего уровня. Речь идет не только о наших за рубежом, но и ребятах, выступающих в чемпионате Украины. Очень важно для меня было их направить к единой цели. У нас всегда были, есть и будут высококлассные игроки. Но очень важно создать команду, понимающую, что она делает и верит в собственные силы.

Моя главная задача была, особенно в матчах против Германии (3:3) и Италии (1:2, 1:1) – показать, что они могут играть в футбол и противостоять таким грандам. Я понимаю, что против Северной Македонии и Мальты нашу сборную будут всегда записывать в фавориты. Это очень сложно. Очень важно, чтобы ребята поверили в то, что могут играть в свой футбол против любого соперника", – цитирует Реброва sport-express.ua.

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