"Часто ли слышу мат в свой адрес в поле от футболистов? Честно скажу, нет. Какие-то возмущения, рабочий мат – да. Эмоции – это часть футбола. Если это звучит в корректной форме, это приемлемо. Но нецензурную брань пропускать нельзя.

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Можно ли ругаться арбитрам? Нет, я считаю это неприемлемым. Почему арбитрам можно, а кому-то нет? У меня такого нет, я себе такого не разрешаю. Для меня это ненормально", – рассказала Монзуль в программе Вацко Live.

Отметим, что Екатерина стала первой женщиной-рефери на матчах чемпионата Украины в 2016 году. В этом году Монзуль заняла четвертое место в рейтинге лучших женщин-арбитров мира.

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