"С первых дней вторжения я остаюсь в Одессе. Более того: здесь со мной жена и дети. Мы в Закарпатье – мою малую родину – вывезли только внуков. Все взрослые члены семьи остаются в городе.

Обстановка очень напряженная. Каждую минуту ждем врага. Четыре-пять раз в сутки раздается воздушная тревога – и утром, и днем, и вечером, и ночью. Удается выспаться максимум три часа. Все жители города работают, все стремятся принести пользу – кто как может. При том, что повторяю, атмосфера очень тяжелая и напряженная. Ждем врага. Дадим ему отпор всеми силами.

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Одесса всегда была русскоязычным городом с особым отношением к соседней стране. Потому для города все это стало огромным шоком. Никто не ожидал и многие до сих пор не могут поверить в реальность происходящего. Вот такой он оказался "братский народ"! Для меня это грустно и в личном плане, я ведь когда-то успешно играл в чемпионате РФ.

Очень за всех волнуюсь. Больно за наших людей, постоянно думаю о ребятах на фронте. Со своей стороны не сидим, сложа руки, а готовимся. Одесса в случае чего даст полный отпор. В городе много блокпостов, растяжек, противотанковых заграждений, мешков с песком. Пусть только полезут!

Я живу у моря. Здесь самое опасное место, ведь если что именно здесь может высадиться десант. Но мы готовы. И я готов. Каждое утро выхожу к морю и смотрю. В хорошую погоду видно, как на расстоянии 50-60 км горят вражеские самолеты и корабли", – заявил Гецко в комментарии FanDay.

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