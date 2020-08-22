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Конте намекнул на уход из Интера – уже известен потенциальный преемник

11:36 - Читати українською
Конте намекнул на уход из Интера – уже известен потенциальный преемник
Антонио Конте / Твиттер ФК Интер

Слухи вокруг возможной отставки Антонио Конте из поста главного тренера Интера набирают новые обороты, ведь он неоднозначно прокомментировал проигранный финал.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

"Теперь нам нужно вернуться в Милан, взять два-три выходных, а потом мы встретимся с чистым умом. Правильно, что мы анализируем весь сезон, смотрим на все очень спокойно и стараемся спланировать будущее Интера – со мной или без меня.

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Мы много работали, это был очень тяжелый сезон. Нужно сделать паузу и принять решение, которое будет наилучшим для Интера. Это было сложно – мы во всем разберемся. Для меня было честью тренировать Интер, я благодарен владельцам, которые позволили мне прожить с командой это прекрасное время. Оно того стоит. Я всегда буду благодарить тех, кто дал мне возможность получить этот опыт", – цитирует Антонио Конте Football Italia.

После этих слов известный журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере написал, что судьба Антонио Конте решится на следующей неделе после встречи с боссами клуба. Если же он захочет уйти, то главным фаворитом на его место является Массимилиано Аллегри.

Напомним, Интер в прошлом сезоне занял второе место в Серии А, пропустив вперед Ювентус. К слову, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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Севилья Севилья Севилья - Интер Италия Антонио Антонио Конте Массимилиано Массимилиано Аллегри
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