Конте намекнул на уход из Интера – уже известен потенциальный преемник

"Теперь нам нужно вернуться в Милан, взять два-три выходных, а потом мы встретимся с чистым умом. Правильно, что мы анализируем весь сезон, смотрим на все очень спокойно и стараемся спланировать будущее Интера – со мной или без меня.

Севилья – Интер – видео голов

Мы много работали, это был очень тяжелый сезон. Нужно сделать паузу и принять решение, которое будет наилучшим для Интера. Это было сложно – мы во всем разберемся. Для меня было честью тренировать Интер, я благодарен владельцам, которые позволили мне прожить с командой это прекрасное время. Оно того стоит. Я всегда буду благодарить тех, кто дал мне возможность получить этот опыт", – цитирует Антонио Конте Football Italia.

После этих слов известный журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере написал, что судьба Антонио Конте решится на следующей неделе после встречи с боссами клуба. Если же он захочет уйти, то главным фаворитом на его место является Массимилиано Аллегри.

Напомним, Интер в прошлом сезоне занял второе место в Серии А, пропустив вперед Ювентус. К слову, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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