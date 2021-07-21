Сине-желтый флаг доверят олимпийской чемпионке по пулевой стрельбе Елене Костевич и чемпиону мира по фехтованию Богдану Никишину, сообщает НОК.

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"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", – поделилась своими впечатлениями Костевич.

"Для меня большая честь – нести флаг Украины. Очень благодарен другим отечественным спортсменам за доверие и уважение. Положительно отношусь к тому, что будет два знаменосца", – отметил Никишин.

Добавим, впервые в истории проведения Олимпиады страны-участницы должны иметь сразу двух знаменосцев – женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства. ОИ-2020 также станут первыми Играми с равным гендерным признаком, ведь почти 49% участников соревнований – женщины.

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