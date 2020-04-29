"Для картинки работаешь?": Почему сборная Украины стеснялась своего гимна в 90-х

Игорь "Тополя" Мазур, глава первого фан-движения сборной Украины, вспомнил печальную картину во время исполнения национального гимна на домашнем матче против России в сентябре 1998 года.

"Действительно, Гимн тогда не пели. Хотя среди них была часть тех, кого можно назвать настоящими фанатами Украины. Сергей Ковалец, Виталик Косовский – это близкие для меня ребята, которых помню еще по выступлениям за хмельницкое Подолье. Также следует назвать Олега Лужного .

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В то время срабатывала "модель спортсменов". В России, как я уже говорил, мент – националист, фанат – националист, футболист – националист. А у нас все по-другому. Среди ментов и СБУшников больше попадались сторонники СССР. Среди футболистов их было меньше, но все же они считали политику "вне", Гимн воспринимали именно как "политику", а не как демонстрацию того, что ты – спортсмен-украинец. Возможно, кое-кто бы и хотел спеть, но его ждало осуждение от партнеров: "Ты что, для картинки работаешь?"

Впоследствии отдельные сборники таки начали петь. Кто-то клал руку на сердце. Решающим, переломным моментом стала агрессия России – начиная с Оранжевой революции. Но о чем говорить, если в 1998-м среди болельщиков на Олимпийском была похожая ситуация. Кто не пел, а кто и не знал слов Гимна", – подытожил Мазур в интервью Футбол 24.

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