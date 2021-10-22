"В целом я в восторге от выступления и результата, потому что это очередная победа в Европе для нас. Мы выполняем хорошую работу, и игроки знают это.

Продолжение идеального похода Ярмоленко и компании в видеообзоре матча Вест Хэм – Генк – 3:0

Мы стараемся распределить игровое время для всех. Я должен сказать, что все игроки выступили очень хорошо. Мы не сидим, сложа руки, и не пытаемся играть так, как в АПЛ. Здесь мы не знаем игроков, некоторые команды, поведение судей, поэтому Лига Европы требует особой реакции. Это непросто, но наши игроки это приняли. У нас есть игроки, которые имеют большой опыт в Европе – чешские ребята и Ярмоленко уже играли в европейских соревнованиях. Для них нет ничего удивительного, но в целом для команды этот турнир является относительно необычным", – цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Добавим, что Ярмоленко получил 175 минут на групповом этапе ЛЕ, однако результативными действиями пока не отмечался.

Ярмоленко помог Вест Хэму разгромить Генк и оторваться от конкурентов в Лиге Европы с идеальными показателями