"Я считаю, что где-то нам немножко не везет. Но то пенальти, что не дали – в нашу сторону точно бы дали. Вы понимаете, о чем я говорю. Но завтра Монзуль будет стучать кулаком в грудь, доказывать, что там все классно, все хорошо, пенальти там не было. Если в наши ворота – пенальти 100% бы дали. Я уверен в этом.

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Пойду ли я по примеру Полесья, чтобы послушать VAR относительно пенальти на Кисленко? Конечно. Я Монзуль уже написал сообщение: "Катя, дай публично объяснение, почему нет пенальти. Просто дайте переговорный процесс".

У нас как-то так получается, что сейчас вроде бы все на правильном пути, детектор лжи, все классно, это все хорошо, но почему-то все равно как-то так получается, что для избранных это было бы пенальти, а для селюков таких как мы – нет пенальти. Это же неправильно", – сказал Поворознюк в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 13-ти туров Ингулец в турнирной таблице УПЛ остается последним, набрав 6 очков.

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