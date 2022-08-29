"По поводу группы в целом, ничего конкретного не могу сказать. Хорошо знаю Фенербахче, потому что мы с ними недавно играли. По остальным пока сложно дать какую-то взвешенную оценку.

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Из третьей корзины нам попалась одна из самых сильных команд, которые там были. По организации игры, по работе тренера, по последним приобретениям, можно сделать вывод, что на этот сезон они настроены как никогда серьезно. С ними будет тяжело. Плюс, я слышал, что Жезуш сказал, что он бы очень хотел Динамо в соперники, для него наша команда сродни оскомине.

Что касается Ренна, то французские команды всегда атлетичны. Там много футболистов из африканского континента, а им характерны такие качества, как сила и скорость.

АЕК... Мы смотрели их игру с СК Днепр-1. Конкретно что-то сейчас трудно сказать по увиденному. Могу точно сказать, что тренер очень тщательно подготовит нас к Лиге Европы и с этим проблем не будет. Всю нужную информацию мы будем иметь непосредственно перед матчами", – сказал Сидорчук в комментарии FanDay.

Напомним, после вылета от Бенфики в плей-офф Лиги чемпионов Динамо попало в групповой этап Лиги Европы, где его соперниками будут французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЕК Ларнака.

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