"Нужно выигрывать оставшиеся три матча. Но даже это не гарантирует второе место, поэтому стоит надеяться еще и на удача. Хотя на данном этапе для Динамо важнее внутренний чемпионат, чем выход из столь критической ситуации в Лиге Европы. Непопадание в зону Лиги чемпионов будет совсем плохим для клуба.

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Какие проблемы Динамо наиболее актуальны? Как я уже сказал, это потеря двух вратарей, травма Николая Шапаренко, невнятная игра группы атаки, особенно позиция форварда. А слабая игра Дениса Попова стала для меня откровением.

Самая главная проблема нынешнего Динамо – действия в обороне. Просчетов тренерского штаба было достаточно, а селекцию руководство провалило, даже несмотря на ситуацию в стране", – поделился Федорчук в комментарии Рейтинг букмекеров.

Зауважимо, що кияни після 3 турів мають 0 очок у групі Ліги Європи. Виправити ситуацію "біло-сині" можуть вже сьогодні в матчі з Ренном, початок о 19:45.

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