toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ КУБОК ИСПАНИИ

"Для Бока Хуниорс унизительно подписывать игрока из любительской лиги", – журналист о трансфере Самбрано

20:52 202 Читати українською
"Для Бока Хуниорс унизительно подписывать игрока из любительской лиги", – журналист о трансфере Самбрано
Карлос Самбрано / ФК Бока Хуниорс

Аргентинский журналист Пабло Каррозза жестко раскритиковал подписание Бока Хуниорс бывшего защитника Динамо Карлоса Самбрано.

"Бока Хуниорс – очень большой клуб. Думаю, унизительно покупать 31-летнего игрока, который 6 месяцев назад сидел в клубе чемпионата Украины – любительской лиге.

Динамо продало Самбрано в Бока Хуниорс

Этого футболиста каждую ночь замечают на яхте с женщинами и с сигаретой в руках. Я слышал, что у него были конфликты в различных ночных заведениях. Переход в Бока – это не переход в любой другой клуб", – заявил Каррозза в эфире Magaly TV.

Напомним, что перуанец бесплатно присоединился к киевскому Динамо в январе 2018 года, но так и не сыграл ни одного официального матча за "бело-синих". В сезоне 2018/19 киевляне отдавали его в аренду швейцарскому Базелю.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?

blog_ava
Динамо – Стремсгодсет: онлайн-трансляция матча
15:59
903
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мир Карлос Самбрано Карлос Самбрано УПЛ Трансферы Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
25
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук