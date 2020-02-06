"Для Бока Хуниорс унизительно подписывать игрока из любительской лиги", – журналист о трансфере Самбрано

Аргентинский журналист Пабло Каррозза жестко раскритиковал подписание Бока Хуниорс бывшего защитника Динамо Карлоса Самбрано.

"Бока Хуниорс – очень большой клуб. Думаю, унизительно покупать 31-летнего игрока, который 6 месяцев назад сидел в клубе чемпионата Украины – любительской лиге.

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Этого футболиста каждую ночь замечают на яхте с женщинами и с сигаретой в руках. Я слышал, что у него были конфликты в различных ночных заведениях. Переход в Бока – это не переход в любой другой клуб", – заявил Каррозза в эфире Magaly TV.

Напомним, что перуанец бесплатно присоединился к киевскому Динамо в январе 2018 года, но так и не сыграл ни одного официального матча за "бело-синих". В сезоне 2018/19 киевляне отдавали его в аренду швейцарскому Базелю.

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