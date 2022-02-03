"Для английских клубов 10-15 млн евро – не проблема", – агент Довбика
Алексей Люндовский, агент Артема Довбика, знает цену своему клиенту.
"Трансферную стоимость диктует рынок. Если летом Артема оценивали около 5 млн евро, то после того, как он стал лучшим игроком года и лидирует в гонке бомбардиров Премьер-Лиги (14 голов – прим.), его стоимость, что логично, выросла, и с каждым забитым мячом будет только выше.
Агент Довбика подтвердил, что Торино действительно интересуется форвардом сборной Украины
Для серьезных английских или итальянских клубов, желающих подписать хорошего форварда, выложить 10-15 миллионов – не проблема", – сказал Люндовский для FootBoom.
Ранее агент сообщал об интересе к форварду СК Днепр-1 и сборной Украины от итальянских и турецких клубов.
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