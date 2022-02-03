"Трансферную стоимость диктует рынок. Если летом Артема оценивали около 5 млн евро, то после того, как он стал лучшим игроком года и лидирует в гонке бомбардиров Премьер-Лиги (14 голов – прим.), его стоимость, что логично, выросла, и с каждым забитым мячом будет только выше.

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Для серьезных английских или итальянских клубов, желающих подписать хорошего форварда, выложить 10-15 миллионов – не проблема", – сказал Люндовский для FootBoom.

Ранее агент сообщал об интересе к форварду СК Днепр-1 и сборной Украины от итальянских и турецких клубов.

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