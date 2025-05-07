Дензел Дюмфрис признался в том, что испытывает невероятные чувства от выхода Интера в финал Лиги чемпионов.

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"Снова сумасшедший матч! Семь голов сегодня. Это было невероятно. Мы боролись до конца. Очень гордимся тем, как мы боролись сегодня. В общем, я очень рад, что мы проходим в финал.

Два года назад мы проиграли финал – знаем, что все возможно. В этом году мы боремся и у нас есть цели. Завтра увидим, с кем нам придется столкнуться [в финале]. Мы будем наслаждаться сегодняшним вечером, но мы уже должны сосредоточиться на следующем матче", – цитирует Дюмфриса пресс-служба УЕФА.

Интер в финале Лиги чемпионов встретится либо с Арсеналом, либо с ПСЖ. В первом матче команд в Лондоне со счетом 1:0 победили парижане.

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