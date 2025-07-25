Спортинг согласился продать Виктора Дёкереша в Арсенал за более 70 миллионов евро, учитывая бонусы. Шведскому форварду уже подыскали замену.

"Дело Дёкереша" наконец-то решилось – форвард Спортинга едет в АПЛ

Как сообщает Фабрицио Романо, лиссабонский клуб согласовал трансфер Луиса Суареса из Альмерии. Спортинг заплатит за 27-летнего колумбийца 25 миллионов евро. Испанцы также будут иметь 10% от будущей перепродажи.

Напомним, Суарес – лучший бомбардир Сегунды сезона 2024/25. Колумбиец забил 27 голов в 41 матче. Стоит заметить, что Луис уже успел попутешествовать другими клубами – ранее он играл за Вальядолид, Марсель, Гранаду, Химнастик и Сарагосу.

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