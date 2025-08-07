Товарищеский матч

Арсенал – Вильярреал – 2:3

Голы: Ньоргор, 36, Эдегор, 76 (пен.) – Пепе, 16, Этта Эйонг, 33, Данджума, 68

Матч активнее начал Арсенал, который уже на 6-й минуте мог открывать счет, но каким-то чудом не попал в пустые ворота после навеса с левого фланга от Мартинелли. Впрочем, первыми отличились футболисты Вильярреала – после стремительной атаки, начавшейся с удара Гуйе в штангу, мяч подхватил Кардона и прострелил во вратарскую площадку. После борьбы мяч отскочил к Николя Пепе, который спокойно переправил его в угол ворот Арсенала. Отметим, что Пепе демонстративно не праздновал гол, ведь ранее выступал в составе Арсенала.

Второй гол Вильярреал забил на 33-й минуте, и он был очень похож на первый – подача с левого фланга от Кардоны, борьба, отскок до Этта Эйонга, который реализовал свою возможность без лишних проблем. Уже через три минуты Арсенал сократил отставание – Мартинелли, один из самых активных в составе "канониров", выполнил подачу с углового, а Ньоргор без опеки расстрелял ворота Вильярреала с близкого расстояния.

Во втором тайме темп игры существенно упал из-за большого количества замен. На 68-й минуте Комесанья роскошным пасом со своей половины поля вывел Данджуму один на один с вратарем Арсенала – третий мяч оказался в сетке ворот Давида Рая.

Вскоре Арсенал снова сократил отставание – судья назначил пенальти за фол против 15-летнего Макса Доумана, а Мартин Эдегор уверенно реализовал 11-метровый. Матч завершился победой испанской команды.

Украинец Александр Зинченко появился на поле на 77-й минуте, заменив Мартина Льюиса-Скелли. Впрочем, ничем особенным украинец не отметился, абсолютно растворившись на поле. Отдельно стоит упомянуть провальную игру звездного новичка Арсенала – Виктора Дьокереша. Швед не только ничем не помог команде, проигрывая единоборства и оставаясь пассивным на поле, но и стал героем интернет-мемов. В сети обратили внимание на его лишний вес и провальную игру в целом.

Viktor Gyokeres vs Villarreal



Don’t say anything just repost

pic.twitter.com/NYT6d4Z3BO — Kara (@UTDKara) August 6, 2025

Here’s Gyokeres.



My guy is getting feed up with “STARCH” at Arsenal.



See how fat he’s now.



pic.twitter.com/Yo1FuYjMBF — THAT ENUGU BOY? (@AmosTheGuru) August 6, 2025

