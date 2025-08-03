Форвард сборной Швеции Виктор Дьёкереш был уверен, что переговоры между Спортингом и Арсеналом завершатся положительно.

Постоянные колебания в переговорах между Спортингом и Арсеналом не заставили Виктора Дьёкереша усомниться в его возвращении в Англию этим летом, информирует The Times. Шведский нападающий зарегистрировал в Лондоне компанию по управлению своим имиджем за десять дней до официального заключения сделки между двумя клубами.

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Источник приводит название компании Виктора – VG9 Productions Ltd. Она была зарегистрирована 16 июля.

Напомним, что Дьёкереш подписал контракт с Арсеналом на сумму 65,7 млн евро плюс 10 млн бонусами. Дебют шведского нападающего за лондонский клуб, забившего 97 голов за два сезона в Спортинге, состоялся в товарищеском матче против Тоттенхэма, проходившем в Гонконге.

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