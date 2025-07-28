Звездный новичок Арсенала Виктор Дьокереш уже присоединился к команде на предсезонном турне в Азии и дал первое интервью, в котором прокомментировал свой выбор и вспомнил другие варианты, которые имел летом.

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"Я просто почувствовал, что это правильный клуб для меня. То, что я услышал от Микеля и Андреа во время разговоров, и то, что видел в последние годы – как они играют в футбол. Когда я играл против Арсенала в прошлом сезоне, я реально почувствовал, что это очень сильная команда, с которой невероятно сложно бороться. Это и склонило меня к выбору Арсенала. Ну и, конечно, история клуба, безумная фан-база. Поддержка, которую я уже получил еще до приезда, – это что-то невероятное. Именно ради этого мы играем. Будет очень круто увидеть фанатов на стадионе. Я всегда хочу забивать. Быть частью этого клуба, забивать в этой форме, с этим гербом, перед этими болельщиками – я не могу дождаться. Это будет невероятное ощущение", – цитирует Дьокереша Sportbible.

Напомним, что шведский форвард присоединился к команде Микеля Артеты за 63,5 миллиона евро плюс 10 миллионов бонусами. Форвард поставил подпись под пятилетним соглашением. 27-летний нападающий будет выступать под 14-м номером – именно этот номер когда-то носил легендарный Тьерри Анри Анри.

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