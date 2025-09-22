Дёкереш стал лучшим нападающим 2025 года
23:01 - Читати українською
Нападающий Арсенала Виктор Дьокереш получил индивидуальную награду.
На церемонии вручения “Золотого мяча-2025” Виктор Дёкереш получил “Трофей Герда Мюллера”. Эта награда вручается самому результативному футболисту предыдущего сезона.
Луис Энрике стал лучшим тренером года – наставник ПСЖ не смог прибыть на церемонию вручения
Дёкереш летом этого года присоединился к лондонскому Арсеналу, однако в прошлом сезоне в португальском Спортинге демонстрировал впечатляющую результативность.
В минувшей кампании он провел 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и отдал 13 ассистов.
"Золотой мяч-2025": бесплатная онлайн-трансляция церемонии награждения – Ямаль выиграл первый трофей
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter