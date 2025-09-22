На церемонии вручения “Золотого мяча-2025” Виктор Дёкереш получил “Трофей Герда Мюллера”. Эта награда вручается самому результативному футболисту предыдущего сезона.

Дёкереш летом этого года присоединился к лондонскому Арсеналу, однако в прошлом сезоне в португальском Спортинге демонстрировал впечатляющую результативность.

В минувшей кампании он провел 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и отдал 13 ассистов.

