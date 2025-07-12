Дьекереш сообщил президенту клуба Фредерику Варандашу, что больше не будет играть за лиссабонский клуб, информирует Дэвид Орнштейн. 27-летний швед не собирается возвращаться на предсезонную подготовку "львов" и продолжает давить на команду для перехода в Арсенал.

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В частности, шведский форвард отказался выходить на поле в товарищеском матче с Насьоналем (1:1). Виктор уже согласовал 5-летнее соглашение с "канонирами", но клубы не могут договориться о финансовых условиях.

Ранее сообщалось, что Арсенал окончательно отказался продолжать переговоры со Спортингом.

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