Чемпионат Португалии, 30-й тур

Спортинг – Морейренсе – 3:1

Голы: Дьокереш, 12, 25, 51 – Тегуя, 56

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Лиссабонский Спортинг оформил очередную победу и мчится к чемпионству в Португалии. К триумфу снова приложился супербомбардир команды Виктор Дьокереш, который оформи хет-трик.

Теперь Дёкереш не только лучший бомбардир чемпионата Португалии, но и претендент на "Золотой бутс" в Европе. Он может стать первым игроком за 23 года, выигрывавшим этот трофей не играя в клубе из топ-5 лиг Европы. Последним это достижение покорил Марио Жардел, который также выступал за Спортинг.

Шведский форвард в этом сезоне забил 34 гола в чемпионате, что на 7 больше, чем у Салаха. Но из-за того, что Португалия находится вне топ-5 лиг Европы, голы Дьокереша считаются в борьбе за "Золотой бутс" с коэффициентом 1,5, тогда как Салаху, Кейну и другим за каждый гол засчитывают по 2 балла. Таким образом у нападающего Спортинга 51 очко, а у Салаха – 54 балла.