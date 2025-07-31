Джонатан Чалкиас, представитель Виктора Дёкереша, обвинил Спортинг в неуважении к его клиенту во время длительных и сложных переговоров о трансфере в Арсенал.

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Во время трансферной саги Дьокереш пропускал тренировки, что вызвало резонанс, однако агент утверждает – это была спланированная тактика со стороны самого Спортинга. Ситуация осложнилась и открытым конфликтом нападающего с президентом клуба Фредерику Варандашем.

"Если бы Угу Виана остался в клубе, мы закрыли бы все за час. Все уже было прописано, но мы не имели времени начинать юридическую борьбу. Я не понимаю, как игрок, который забил столько голов и выиграл три трофея, не заслуживал большего уважения. Эта индустрия базируется на доверии к людям. Жертвы, на которые мы пошли, вероятно, стали переломным моментом в завершении сделки. Его предлагали Реалу, он попадал в заголовки рядом с Реалом и даже Юнайтед, но с первого дня было четкое решение – только Арсенал. Виктор всегда доверял проекту Хасана Четинкаи: он сознательно согласился перейти в лигу с меньшим вниманием, как Португалия, чтобы выиграть трофеи и вернуться в АПЛ", – цитирует агента Дьокереша GOAL.

В конце, сделка все же была заключена – Дьокереш подписал контракт с Арсеналом на сумму 65,7 млн евро плюс 10 млн бонусами.

Дебютировать за Арсенал Дёкереш может уже сегодня, 31 июля – в контрольном матче против Тоттенхэма в Гонконге.

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