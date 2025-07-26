Форвард сборной Швеции Виктор Дьёкереш перешел из Спортинга в Арсенал.

Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании Виктора Дьёкереша. Форвард поставил подпись под пятилетним соглашением.

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Виктор обошелся "канонирам" в 65,7 млн евро + 10 млн евро в виде бонусов.

Арсенал выиграл конкуренцию у Манчестер Юнайтед – сам игрок хотел перебраться только в Лондон, хотя именно в Манчестере работает тренер Рубен Аморим, под руководством которого швед "выстрелил".

За два сезона в стане "львов" Виктор Дьёкереш помог Спортингу выиграть два чемпионата и Кубок Португалии, забив 97 голов в 102 играх.