У Дэвиса после коронавируса выявили признаки лёгкого миокардита. Из-за проблем с сердцем он пропустил старт второго круга Бундеслиги и два месяца находился в лазарете. Сегодня утром Фонзи впервые вышел на тренировку.

Канадец провел беговую работу на базе клуба. Он пока что будет тренироваться отдельно от команды. Бавария говорит, что Дэвис вылечился, но нагрузку будет получать постепенно. На набор формы Фонзи было выделено 3-4 недели.

Дэвис переходил в Баварию вингером, но раскрылся в роли левого защитника. В последние годы он был одним из лучших в мире на своей позиции.

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