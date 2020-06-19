Дэвис признан новичком года в Бундеслиге – Холанд и Тюрам имели веские аргументы в награду

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис получил награду "Новичок года" в чемпионате Германии по итогам сезона 2019/20.

Альфонсо Дэвис признан лучшим новичком года по итогам сезона 2019/20 в Бундеслиге, информирует официальный твиттер лиги.

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Канадец оставил позади Эрлинга Холанда, Маркуса Тюрама, Джонджо Кенни и Исмаила Якобса. Интересно, что звезды Боруссий имели убедительные аргументы на награду – Тюрам трижды признавался лучшим молодым игроком месяца в Бундеслиге, а Холанд – дважды. Сам же Дэвис становился лучшим молодым футболистом чемпионата только в мае.

К слову, Альфонсо провел в составе мюнхенцев 40 поединков, записав в свой актив 3 гола и 9 ассистов.

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