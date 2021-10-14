Защитник Баварии и сборной Канады Альфонсо Дэвис устроил феерию в матче отбора на чемпионат мира против Панамы.

Вчерашний день оказался результативным для жемчужины мюнхенцев и его девушки Джордин Хайтемы, которая в составе женской команды ПСЖ отгрузила три гола Жилстрою-1.

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Дэвис решил не отставать, оформив гол плюс пас в поединке против Панамы. Взятие ворот в исполнении звезды Канады получилось роскошным – на реактивной скорости пробежал полполя, спас мяч от выхода за линию и попал точно в нижний угол. "Кленовые" разбили соперника со счетом 4:1, хотя и пропустили первыми на 5-й минуте.

Напомним, недавно Дэвис вместе с Баварией громил и Динамо – 5:0 в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

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