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Дэвис обновил скоростной рекорд Бундеслиги

23:04 43 Читати українською
Дэвис обновил скоростной рекорд Бундеслиги
Альфонсо Дэвис / фото из соцсетей

Защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис развил рекордную скорость в поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги против бременского Вердера.

 
Роберт Левандовски 44’
Альфонсо Дэвис 79’
44’ Роберт Левандовски
79’ Альфонсо Дэвис

Юниор "ротен" разогнался до 36,51 км/ч, сообщает Opta Sports.

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Этот результат позволил Дэвису побить рекорд чемпионата. Никто из игроков немецкого первенства раньше не демонстрировал подобную скорость. Статистика средней скорости футболистов в Бундеслиге ведется, начиная с сезона 2013/14.

Альфонсо Дэвис стал главным открытием Баварии в нынешнем сезоне. 19-летний канадец неожиданно для всех стал основным исполнителем на левом фланге обороны мюнхенцев.

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Теги
Германия Вердер - Бавария Бавария Бавария Бундеслига Рекорды Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис
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