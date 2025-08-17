Трофей Бортолотти

Аталанта – Ювентус – 1:2

Голы: Самарджич, 90 – Дэвид, 73, Влахович, 77

Аталанта и Ювентус сыграли между собой товарищеский матч в рамках трофея Бортолотти (в 2015 году бергамаски приглашали на розыгрыш этого трофея Шахтер – и проиграли 0:1). Последний предсезонный матч стал для обеих команд генеральной репетицией нового чемпионата, который стартует на следующей неделе. Однако Иван Юрич не мог рассчитывать на травмированного полузащитника Эдерсона, а Игор Тудор все еще ждет, когда клуб сможет вернуть в состав форварда ПСЖ Коло Муани.

Ювентус обыграл свою команду NextGen – тифози высмеяли бомбардира, матч прервался на 52-й минуте

Ювентус дожал "богиню" ближе к концу встречи: два мяча в течение четырех минут забили два форварда: один – Дэвид ("ножницами"!) – новичок, другой – Влахович – готов покинуть клуб. На сей раз болельщики Юве не стали освистывать Душана после его гола.

Финальную точку поставил Самарджич – он забил за Аталанту на 90-й минуте.