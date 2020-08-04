"Дьявол кроется в деталях": Манчестер Юнайтед официально представил новую домашнюю форму

Эффектное промо с новой экипировкой под названием "Дьявол кроется в деталях" появилось в официальном твиттере клуба.

Арсенал крутым видео представил новую домашнюю форму – традицию дополнил концепт невозможного

Домашняя форма традиционно выполнена в красном цвете. Однако, футболка получила дополнительный неожиданный узор в крапинку – с горизонтальными полосами желтого и черного цветов. Вдохновением для создания дизайна нового варианта формы стал лозунг "Гордость, вера, ДНК. И все, что делает нас Манчестер Юнайтед". Техническим спонсором манкунианцев является немецкий производитель Adidas.

К слову, для Ман Юнайтед сезон 2019/20 еще не завершился. Команда Уле Гуннара Сульшера продолжает борьбу за кубок Лиги Европы – 5 августа "красные дьяволы" сыграют ответный матч 1/8 финала против австрийского ЛАСКа.

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