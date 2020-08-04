toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Дьявол кроется в деталях": Манчестер Юнайтед официально представил новую домашнюю форму

12:13 - Читати українською
"Дьявол кроется в деталях": Манчестер Юнайтед официально представил новую домашнюю форму
Марсьяль и Де Хеа / официальный сайт АПЛ

Английский Манчестер Юнайтед продемонстрировал основной комплект формы на сезон 2020/21.

Эффектное промо с новой экипировкой под названием "Дьявол кроется в деталях" появилось в официальном твиттере клуба.

Арсенал крутым видео представил новую домашнюю форму – традицию дополнил концепт невозможного

Домашняя форма традиционно выполнена в красном цвете. Однако, футболка получила дополнительный неожиданный узор в крапинку – с горизонтальными полосами желтого и черного цветов. Вдохновением для создания дизайна нового варианта формы стал лозунг "Гордость, вера, ДНК. И все, что делает нас Манчестер Юнайтед". Техническим спонсором манкунианцев является немецкий производитель Adidas.

К слову, для Ман Юнайтед сезон 2019/20 еще не завершился. Команда Уле Гуннара Сульшера продолжает борьбу за кубок Лиги Европы – 5 августа "красные дьяволы" сыграют ответный матч 1/8 финала против австрийского ЛАСКа.

Элегантная Барса, футуристический Лондон, пиксели Дортмунда и юбилей ПСЖ – как будут выглядеть гранды в новом сезоне

blog_ava
Миколенко заинтересовал 2 клуба из топ-лиг, его хочет титулованный тренер АПЛ для ЛЧ – Динамо просит "заоблачную цену"
10:05
12858
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
7
час
:
18
мин
Байер
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук