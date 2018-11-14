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Дядя Солари: Чтобы быть тренером Реала, нужно зарабатывать больше, чем игроки

13 ноября 22:52 56 Читати українською
Дядя Солари: Чтобы быть тренером Реала, нужно зарабатывать больше, чем игроки
Сантьяго Солари / EPE

Дядя Сантьяго Солари, которого сегодня назначили главным тренером Реала, рассказал, что нужно племяннику для успешной работы у руля команды.

"Работать главным тренером очень сложно, поэтому наставникам платят немалые деньги. Управлять Реалом, безусловно, невероятно сложно.

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Чтобы быть тренером такого клуба, нужно зарабатывать больше, чем игроки, и завоевать больше разнообразных трофеев. Футболисты, которые играют за Реал, получают большие деньги. Это футболисты высокого уровня мастерства", – подытожил дядя Сантьяго для Radio Mitre.

Напомним, сегодня Сантьяго Солари, который был исполняющим обязанности главного тренера "бланкос", стал полноценным главным тренером Реала. Солари подписал контракт с "Королевским клубом" до 2021 года.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Солари Сантьяго Солари
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