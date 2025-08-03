Лехия сыграла с Краковией в рамках 3-го тура Экстраклясы (2:2). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Чемпионат Польши, 3-й тур

Краковия – Лехия Гданьск – 2:2

Голы: Стоилькович, 36, 90+1 – Бобчек, 9, Желизко, 54

В стартовом составе Лехии вышли Максим Дячук, Иван Желизко и Богдан Вьюнник, а Антон Царенко остался в запасе. Богдан Сарнавский отсутствует в заявке из-за травмы.

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Первой открыла счет команда украинцев – отличился Бобчек. Однако на 36-й минуте после ошибки Максима Дячука Краковия сравняла: защитник Динамо, опередив соперника, сбросил мяч головой прямо под ногу оппоненту, который обыграл вратаря и восстановил равенство. После этого был еще и фол на границе штрафной площади, за который игрок получил желтую карточку.

Впрочем, другой украинец вывел команду вперед во втором тайме. Все в стиле Ивана Желизка – великолепный гол из-за пределов штрафной прямо в цель!

Казалось, что Лехия одержит победу, однако на 90+1-й минуте Краковия все же сравняла счет, и матч завершился вничью. В таблице Экстраклясы Лехия занимает последнее место с минус четырьмя очками, ведь федерация сняла с команды 5 баллов из-за проблем с лицензированием.

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