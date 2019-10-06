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Дитятьев забил свой первый гол за Краковию в сезоне 2019/20

17:30 15 Читати українською
Дитятьев забил свой первый гол за Краковию в сезоне 2019/20
Алексей Дитятьев / Фк Краковия

Защитник Краковии Алексей Дитятьев открыл счет своим голам в сезоне 2019/20.

В матче 11 тура польской Экстраклясы Краковия дома принимает Гурник Забже. Украинец Алексей Дитятьев появился со стартовых минут.

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Именно защитник сравнял счет на 35-й минуте ударом головой после подачи с углового. Это его первый гол в сезоне 2019/20.

Краковия сейчас находится на 2 позиции в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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