Защитник Краковии Алексей Дитятьев решил пожертвовать футболкой Барселоны с автографом легендарного форварда Ривалдо. Украинец выставил памятный артефакт на аукционе на своей странице в социальной сети Facebook.

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Стартовая цена экипировки – 10 000 грн. Шаг – 1000 грн. Все торги будут проходить в комментариях под постом Дитятева и продлятся до 13 апреля.

Собранные средства пойдут волонтерам Новой Каховки, которые ежедневно помогают семьям справиться с проблемами, созданными войной.

Напомним, Дитятьев присоединился к большому количеству украинских футболистов, которые ради Украины решили пожертвовать важными для себя вещами (Юрий Вирт продал медаль обладателя Кубка УЕФА, Даниил Сикан попрощался с медалью победителя ЧМ U-19).

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