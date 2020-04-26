Дитятьев высмеял решение Бундеслиги заставить футболистов играть в масках

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата Польши.

"Предварительно 4-5 мая можно будет проводить групповые тренировки. Сказали, что перед этим все футболисты будут сдавать тесты на коронавирус, а затем еще раз будут тестировать игроков за день-два до начала чемпионата. Не дай Бог, хотя бы у одного футболиста обнаружат вирус. Думаю, в таком случае с возобновлением чемпионата будут проблемы.

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Играть в масках, как хотят в Германии? Это как? Такая перспектива вызывает только улыбку. Получается, дотронешься до игрока, сразу фол? А как спорить с арбитром, эмоции? Футбол тогда превратится в непонятно что.

Сейчас в Польше продолжается "масочный" режим, в магазинах надо пользоваться перчатками. Но ограничений по количеству людей в магазинах уже нет, на улицах довольно людно, можно гулять в парках", – цитирует Дитятьева Meta-ratings.

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