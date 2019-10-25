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Дитятьев: Возможно, вернусь в Украину, но пока все мои мысли связаны с Краковией

14:18 4 Читати українською
Дитятьев: Возможно, вернусь в Украину, но пока все мои мысли связаны с Краковией
Алексей Дитятьев / фото: ФК Краковия

Защитник Краковии Алексей Дитятьев прокомментировал продление контракта с польским клубом.

"Я получаю удовольствие от каждого сыгранного матча, это был решающий фактор при продлении контракта.

Дитятьев продлил контракт с Краковией

Вернусь ли в Украину доигрывать? Что значит доигрывать? Я еще долго планирую играть. Время покажет, потому не могу исключать и такой вариант. Сейчас все мои мысли и силы направлены на Краковию", – поделился Дитятьев в комментарии Sportarena.

Напомним, вчера стало известно, что украинский защитник Алексей Дитятьев подписал новый контракт с Краковией. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22.

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Польша Мир Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Краковия Краковия
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