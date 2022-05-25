"Хочу поблагодарить юолельщиков Краковии за то, что они так невероятно поддерживали меня в течение 5 лет. Я на самом деле это очень ценю.

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Краковия – это Вы! Вы навсегда останетесь в моем сердце. Я очень хотел попрощаться с вами, как это должно было быть – на стадионе! Но, к сожалению, не все зависит от меня. Никогда не забуду вас и атмосферу, которую вы создаете на нашем стадионе! Краковия всегда вместе", – написал Дитятьев на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Алексей перешел в Краковию летом 2017 года из Карпат в статусе свободного агента. Его контракт с польским клубом был рассчитан до 30 июня.

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