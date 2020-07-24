Дитятьев стал обладателем Кубка Польши – Краковия вырвала трофей в драматичном матче

В финале Кубка Польши Краковия на последних минутах вырвала победу у Лехии. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Польши, финал

Краковия – Лехия – 3:2

Голы: Ван Амерсфорт, 65, Яблонски, 88, Вдовьяк, 118 – Хайдари, 21, Липски, 85

Удаление: Малоча, 80 (Лехия, красная карточка)

Краковия сама выбрала наказание за договорные матчи – там играет украинец Дитятьев

В финале Кубка Польши в Люблине сошлись два представителя Экстраклясы. Украинский легионер Краковии Алексей Дитятьев не попал в стартовую одиннадцатку, оставшись в запасе. В первом тайме обе команды создали у ворот соперника по одному моменту. Гданская команда свой шанс использовала сполна: Жарко Удовчич, поборовшись с защитниками соперника, длинным пасом нашел в районе одиннадцатиметровой отметки афганского форварда Омрана Хайдари, который слету переправил мяч в девятку.

После перерыва Краковия перехватила инициативу и добилась успеха: нидерландский нападающий Пелле Ван Амерсфорт во вратарской площадке Лехии принял мяч спиной к воротам, развернулся и точно пробил в нижний угол, сравняв счет в матче. Впоследствии команде Дитятьева удалось выйти вперед, однако арбитр воспользовался системой VAR и зафиксировал игру рукой. А потом гданьцы остались в меньшинстве – красную карточку перед собой увидел хорватский защитник Марио Малочка.

За 5 минут до окончания матча Патрик Липски, казалось бы, решил судьбу матча, выведя Лехию вперед. Однако соперник не сдавался и уже через мгновение выровнял положение: Давид Яблонски после подачи с углового головой закрутил круглого в сетку. Семь добавленных минут не смогли решить судьбу поединка, поэтому команды перешли к экстра-таймам. В конце второго дополнительного тайма Матеуш Вдовьяк прицельным ударом в левую девятку принес Краковии желанный Кубок Польши.

Легия досрочно стала чемпионом Польши, взяв реванш у Краковии за разгром в Кубке