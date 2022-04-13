Дитятьев в своем твиттере выложил видео, в котором орки показали себя во всей красе. Российский танк заехал между домами и целенаправленно стреляет в еще один, разрушая остатки здания.

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"Освободители" Мариуполя добивают остатки домов в городе", – подписал Дитятьев видеоролик, который еще раз подчеркивает всю сущность россиян.

Напомним, идет уже 49-й день войны, которую российские оккупанты развязали против Украины. Мариуполь стал едва ли не самым пострадавшим городом, который орки разрушают разными способами: от обстрелов из разной техники до химических бомб.

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