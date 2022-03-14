"Сначала все были в шоке и не знали, что делать. Я хотел найти машину, чтобы родители сели и уехали оттуда. Но родители ответили: "Нет нет, сейчас все будет хорошо". Эти драгоценные минуты и часы мы потеряли. А когда они захотели и решились уехать, город был закрыт, это было невозможно. В 4:30 утра, когда все началось, была большая очередь на заправках, многие паниковали.

"Они будут голые-босые ходить в России, но ничего не сделают": Дитятьев – о разнице между украинцами и оккупантами

Подруга моей жены успела уехать, потому что они сразу собрали вещи, сели в авто и уехали. Мы приняли их в Польше, они живут здесь. Муж ушел в территориальную оборону. Большинство людей успели уехать, но есть те, кто остались", – поделился Дитятьев в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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