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Дитятьев голом принес Краковии 7-ю подряд победу в Екстраклясе

08:53 27 Читати українською
Дитятьев голом принес Краковии 7-ю подряд победу в Екстраклясе
Алексей Дитятьев / Фото: ФК Краковия

Украинский защитник Крваковии Алексей Дитятьев принес своей команде важную победу в чемпионате Польши.

В 23-м туре чемпионата Польши Краковия принимала Ягеллонию Тараса Романчука.

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Защитник хозяев Алексей Дитятьев провел на поле весь матч, а на 48-й минуте забил единственный гол в противостоянии. Таким образом, Краковия одержала 7-ю победу в чемпионате подряд.

Для Дитятьева это первый гол в сезоне и второй по Краковию. Всего он в этом сезоне провел 21 матч.

Краковия имеет в активе 36 очков и находится на 7 месте в таблице, Ягеллония с 39 пунктами осталась на 3 месте.

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Мир Украинцы за рубежом Тарас Романчук Тарас Романчук Краковия Краковия Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Ягеллония Ягеллония Видеоновости
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