Дитятьев помог Краковии победить Гурник и подняться на 4 место

В 27 туре чемпионата Польши Гурник Забже уступил Краковии.

Чемпионат Польши, 27 тур

Гурник – Краковия – 0:1

Гол: Айрам, 19

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В 27 туре чемпионата Польши Гурник принимал Краковию. В составе гостей на поле с первых минут матча вышел украинский защитник Алексей Дитятьев. Команда украинца забила единственный гол в матче на 19-й минуте.

После этого поединка Краковия Дитятьева поднялась сразу на 4 ступени в турнирной таблице и с 42 пунктами занимает 4 место.