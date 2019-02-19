Дитятьев объяснил, почему в чемпионате Польши в следующем сезоне станет больше украинцев

Защитник Краковии Алексей Дитятьев рассказал об украинцах в чемпионате Польши.

"Почему в чемпионате Польши стало меньше украинцев? Точно ответить на этот вопрос мне сложно. Но есть основания предполагать, что в следующем сезоне таких будет больше.

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Здесь должны отменить лимит на легионеров, но при этом в составе на поле должен выходить воспитанник клуба в возрасте до 19-ти лет.

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С Владимиром Костевичем и Антоном Каниболоцким, которые играют в Польше, заочно были знакомы и раньше, а здесь уже познакомились ближе", – цитирует Дитятьева "Команда №1".