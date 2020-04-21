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Дитятьев выделил основную разницу между чемпионатами Польши и Украины

21 апреля 23:47 6 Читати українською
Дитятьев выделил основную разницу между чемпионатами Польши и Украины
Алексей Дитятьев / Фото ФК Краковия

Защитник Краковии Алексей Дитятьев с нетерпением ожидает возобновления польского первенства.

"Основная составляющая чемпионата Польши – посещаемость стадионов. Это меняет атмосферу матчей и игру футболистов на поле. Сравнивать с чемпионатом Украины некорректно.

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В Польше я сразу начал получать огромное удовольствие от атмосферы на стадионе. В Краковии хороший уровень, но я видел, что должен играть. Время показало, что я футболист стартового состава", – рассказал Дитятьев для в программе "Оставайся с футболом" на ТК Футбол.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши Дитятьев провел 15 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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Теги
Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Краковия Краковия Польша Украинцы за рубежом
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