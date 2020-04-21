Дитятьев выделил основную разницу между чемпионатами Польши и Украины

Защитник Краковии Алексей Дитятьев с нетерпением ожидает возобновления польского первенства.
"Основная составляющая чемпионата Польши – посещаемость стадионов. Это меняет атмосферу матчей и игру футболистов на поле. Сравнивать с чемпионатом Украины некорректно.
Польша определила дату возобновления сезона – украинские легионеры вернутся на поле еще весной
В Польше я сразу начал получать огромное удовольствие от атмосферы на стадионе. В Краковии хороший уровень, но я видел, что должен играть. Время показало, что я футболист стартового состава", – рассказал Дитятьев для в программе "Оставайся с футболом" на ТК Футбол.
В нынешнем сезоне чемпионата Польши Дитятьев провел 15 матчей, в которых отметился голом и ассистом.
"На Мальдівах перетнувся з Квальяреллою": Зубков – про чемпіонство Ференцвароша, Шахтар і чим Зінченко гірший від Депая