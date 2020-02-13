Дитятьев надеется, что в Краковии появятся другие украинские футболисты

Украинский легионер Краковии Алексей Дитятьев рассказал об амбициях своей команды в борьбе за чемпионский титул в чемпионате Польши.

"Готовились к весенней части чемпионата в обычном режиме. Беговой работы на сборах в Турции было немного, больше акцент на командных действиях. К нам в команду пришло несколько новичков, поэтому тренер больше сделал акцент на контрольных матчах.

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Много можно говорить и рассуждать о борьбе за чемпионство (Краковия на два очка отстает от лидера. – примечание). Но впереди еще много игр, плотность в таблице приличная и все может измениться. Надеюсь, нам хватит запала и мы продолжим в том же духе и будем бороться за самые высокие места.

Считаю, что мы усилились зимой, и игроки, которые пришли, составят конкуренцию. На каждую позицию у нас сейчас по два игрока, высокая конкуренция и никому нет гарантированного места в составе.

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Украинцев в команду больше не приглашают? Пока нет, но, надеюсь, скоро подвезут (смеется. – примечание)", – цитирует Дитятьева Команда 1.