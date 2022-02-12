"Не буду скрывать, удивился этому. До конца не верил, что Коноплянка может перейти к нам.

Краковия презентовала Коноплянку перед матчем с Лехией – украинец сделал несколько подарков болельщикам

Женя не звонил мне, чтобы посоветоваться, или узнать что-то о команде. В конце концов, уже звонить поздно – контракт подписан. Из руководства тоже никто ничего не спрашивал. Интересовались только болельщики в твиттере и футболисты Краковии.

Сказал им, что играл против него. Рассказывал о его сильных сторонах. Всем интересно, получится ли у него вписаться в чемпионат Польши. Много пространства, как в Севилье, Шальке и Шахтере, ему здесь точно давать не будут. Краковия не играет в суператакующий футбол. В Польше такой чемпионат, что нет доминирующей команды всю игру. Здесь нужно будет работать не только на атаку, но и на оборону", – сказал Дитятьев в комментарии FanDay.

Напомним, Алексей выступает за Краковию с июля 2017 года. Первую часть сезона провел в аренде в Пуще (12 матчей без результативных действий).

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