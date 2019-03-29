Дисквалификацию игрока, который резал соперников во время матча, сократили с пожизненной до 20 матчей

Хавбек Амедспора Мансур Чалар сможет вернуться на футбольное поле в качестве профессионального футболиста.

Федерация футбола Турции пересмотрела наказание Мансуру Чалару, который во время матча третьего по силе дивизиона чемпионата Турции между командами Амедспор и Сакарьяспор резал соперников лезвием, сообщает Hurriyet.

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Пожизненная дисквалификация была отменена и назначено 20-матчевое отстранение от футбола.

Напомним, во время поединка третьего дивизиона Турции между командами Амедспор и Сакарьяспор, игрок хозяев Мансур Чалар атаковал соперников, нанося им порезы лезвием. После поединка в пострадавших были обнаружены порезы туловища, шеи и лица.

Стоит отметить, что к расследованию дела была привлечена прокуратура Турции.

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