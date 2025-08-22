"Конечно, дисквалификация тренера повлияла на команду. Он эмоциональный, постоянно заряжает футболистов, подсказывает с бровки, кричит. Этого, по моему мнению, очень не хватало игрокам.

Туран рассказал, почему Шахтер не смог обыграть Серветт в квалификации Лиги конференций

В то же время я не считаю, что этот результат катастрофический, ведь он не соответствует игре. Шахтер выглядел хорошо и, как по мне, заметно прибавил под руководством Турана. Команда все равно остается фаворитом, и это она доказала в этом матче.

Игра Шахтера мне понравилась. Думаю, сейчас футболисты немного отдохнут, ведь не будет матчей в Кубке, и уже в ответной встрече они будут выглядеть свежее и реализуют те моменты, которые создадут.

При той игре, которую Шахтер показывает, и учитывая максимальные цели клуба, невыход в групповой этап будет настоящим позором", – заявил Игорь Худобяк в комментарии для NV.

Добавим, что ответный матч между Шахтером и Серветтом состоится 28 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги конференций.

Шахтер едва не опозорился с Серветтом, спас ничью в Лиге конференций – Бондарь закрыл рот ценным бразильцам