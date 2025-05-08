Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение относительно инцидента, который произошел во время матча 26-го тура чемпионата Украины U-19 между Шахтером и Динамо (0:1).

Оба клуба были оштрафованы на сумму 50 000 гривен каждый, сообщает УАФ. Половина этой суммы – 25 000 гривен – касается неспортивного и недисциплинированного поведения игроков во время и после игры. Другие 25 000 гривен наложены за провокационные действия футболистов и официальных лиц, повлекшие конфликт на поле.

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За второе нарушение оба клуба обязаны организовать для своих команд U-19 специальную образовательную лекцию продолжительностью не менее 30 минут. Лекция будет направлена на ознакомление с необходимостью соблюдения регламентных норм, а также принципами честной игры и взаимоуважения на всех этапах матчей.

Кроме того, несколько футболистов получили дисквалификации. Футболисты Шахтера Диего Арройо, Ростислав Баглай, Александр Ющенко, Никита Калюжный и Александр Башмарин получили дисквалификации на три матча, из которых один – условно с годовым испытательным сроком. Игроки Динамо Владислав Герич, Даниэль Дехтяр и Вячеслав Суркис также отстранены на три поединка. При этом только для Дехтяра часть наказания (два матча) условна с таким же сроком испытания.

Причины наказаний – участие в драке во время матча для Арройо, Баглая и Герича, а также жестокое поведение Ющенко, Калюжного, Башмарина и Дехтяра. Суркис был наказан за использование непристойных выражений.

Кроме этого, дисквалификации получили тренеры Шахтера. Главный тренер команды Алексей Белик был отстранен на три матча за использование оскорбительных слов. Тренер по физической подготовке Павел Оноприенко также получил дисквалификацию на три матча за применение физической силы к сопернику.

До завершения сезона чемпионата Украины U-19 осталось провести еще три тура.

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